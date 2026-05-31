Visite guidée et utilisation exceptionnel des Machines à écrire, Musée de la Mécanographie, Bargemon

Visite guidée et utilisation exceptionnel des Machines à écrire 26 – 28 juin Musée de la Mécanographie Var

Entrée libre, réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Dans l’après-midi, nous ferons visiter le musée de la machine à écrire qui a réouvert en novembre, et nous sortirons exceptionnellement de leur vitrine des machines rares. En effet plusieurs des machines sont souvent sous clés ou non sorties, elles seront sorties et présentées à l’occasion des journées du Patrimoine de Pays.

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Tous les après-midi, nous ferons visiter le musée de la machine à écrire qui a réouvert en novembre, et nous sortirons exceptionnellement de leur vitrine des machines rares. musée machine à écrire