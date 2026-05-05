Conférence « L’univers de la sourcellerie », Musée galerie Honoré Camos, Bargemon

Conférence « L’univers de la sourcellerie » Dimanche 28 juin, 18h00 Musée galerie Honoré Camos Var

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Prolongez l’expérience avec une conférence passionnante autour de la sourcellerie, animée par Alain Raina. Explorez les origines, les pratiques et les mystères de cette discipline intrigante.

Musée galerie Honoré Camos 1 place Saint-Étienne, 83830 Bargemon Bargemon 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}]

Conférence passionnante autour de la sourcellerie. Bargemon eau

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