Conférence « L’univers de la sourcellerie », Musée galerie Honoré Camos, Bargemon
Conférence « L’univers de la sourcellerie », Musée galerie Honoré Camos, Bargemon dimanche 28 juin 2026.
Conférence « L’univers de la sourcellerie » Dimanche 28 juin, 18h00 Musée galerie Honoré Camos Var
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Prolongez l’expérience avec une conférence passionnante autour de la sourcellerie, animée par Alain Raina. Explorez les origines, les pratiques et les mystères de cette discipline intrigante.
Musée galerie Honoré Camos 1 place Saint-Étienne, 83830 Bargemon Bargemon 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}]
Conférence passionnante autour de la sourcellerie. Bargemon eau
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