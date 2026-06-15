Atelier activités manuelles été Granville
Atelier activités manuelles été Granville vendredi 17 juillet 2026.
Granville
Atelier activités manuelles été
9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Durant cet atelier, nous réaliserons des activités manuelles sur le thème de l’été. Plusieurs niveaux de difficulté, afin de s’adapter à chacun. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.
A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.
Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte réserver une place adulte. .
9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Atelier activités manuelles été
L’événement Atelier activités manuelles été Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer
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