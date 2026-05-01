Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine Lessay
Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine Lessay jeudi 21 mai 2026.
Lessay
Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine
Pôle Petite Enfance Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 12:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux Violences Intra Familiales (VIF), cet atelier invite les adultes à s’exprimer librement, partager et mettre en images des ressentis et à contribuer à une création collective, à travers différentes formes artistiques (collage, peinture…). .
Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine
L’événement Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine Lessay a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Lessay (Manche)
- Le Jazz s’invite à Lessay Lessay Lessay 16 mai 2026
- Animation familles J’apprends le consentement Lessay 20 mai 2026
- Pierres en Lumières Exposition de peintres locaux Rue Paul Jeanson Lessay 29 mai 2026
- Pierres en Lumières Concert du duo Top of the Pops Lessay 29 mai 2026
- Les incroyables aventures de Ted Médiathèque de Lessay Lessay 30 mai 2026