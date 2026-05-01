Lessay

Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine

Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-21 12:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux Violences Intra Familiales (VIF), cet atelier invite les adultes à s’exprimer librement, partager et mettre en images des ressentis et à contribuer à une création collective, à travers différentes formes artistiques (collage, peinture…). .

Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine

L’événement Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine Lessay a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche