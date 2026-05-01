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Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine Lessay

Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine Lessay

Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine Lessay jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Pôle Petite Enfance

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lessay

Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine

Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 12:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux Violences Intra Familiales (VIF), cet atelier invite les adultes à s’exprimer librement, partager et mettre en images des ressentis et à contribuer à une création collective, à travers différentes formes artistiques (collage, peinture…).   .

Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine

L’événement Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine Lessay a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche

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