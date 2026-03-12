Le Jazz s’invite à Lessay Lessay Lessay

Le Jazz s’invite à Lessay

Lessay Abbaye de Lessay Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 19:45:00

Date(s) :

2026-05-16

Le Big Band de Potes de Montgeron vous invite à découvrir ou à redécouvrir les grands standards de jazz, rock et funk des années 50 à nos jours. Gratuit, au chapeau. Buvette à l’entracte. .

Lessay Abbaye de Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 76 13 01 culture@lessay.fr

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English : Le Jazz s’invite à Lessay

L’événement Le Jazz s’invite à Lessay Lessay a été mis à jour le 2026-03-12 par Côte Ouest Centre Manche