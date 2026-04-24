Les incroyables aventures de Ted Médiathèque de Lessay Lessay
Les incroyables aventures de Ted Médiathèque de Lessay Lessay samedi 6 juin 2026.
Lessay
Les incroyables aventures de Ted
Médiathèque de Lessay 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 11:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les vacances approche, et Ted part en voyage le temps de quelques lectures de kamishibaï… le samedi 06 juin à 10h30. .
Médiathèque de Lessay 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
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English : Les incroyables aventures de Ted
L’événement Les incroyables aventures de Ted Lessay a été mis à jour le 2026-04-20 par Côte Ouest Centre Manche
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