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Les incroyables aventures de Ted Médiathèque de Lessay Lessay

Les incroyables aventures de Ted Médiathèque de Lessay Lessay

Les incroyables aventures de Ted Médiathèque de Lessay Lessay samedi 6 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Lessay

Adresse : 3 rue d'Ennigerloh

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Lessay

Les incroyables aventures de Ted

Médiathèque de Lessay 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 11:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Les vacances approche, et Ted part en voyage le temps de quelques lectures de kamishibaï… le samedi 06 juin à 10h30.   .

Médiathèque de Lessay 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32  mediatheque@lessay.fr

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English : Les incroyables aventures de Ted

L’événement Les incroyables aventures de Ted Lessay a été mis à jour le 2026-04-20 par Côte Ouest Centre Manche

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