Animation familles Jeux d’extérieurs (molky, pétanque…) Lessay
Animation familles Jeux d’extérieurs (molky, pétanque…) Lessay mercredi 27 mai 2026.
Lessay
Animation familles Jeux d’extérieurs (molky, pétanque…)
Pôle Petite Enfance Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
S’entraîner en familles aux jeux d’extérieurs pour épater vos proches cet été ! .
Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
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English : Animation familles Jeux d’extérieurs (molky, pétanque…)
L’événement Animation familles Jeux d’extérieurs (molky, pétanque…) Lessay a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche
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