Lessay

Animation familles Jeux d’extérieurs (molky, pétanque…)

Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

S’entraîner en familles aux jeux d’extérieurs pour épater vos proches cet été ! .

Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Animation familles Jeux d’extérieurs (molky, pétanque…)

L’événement Animation familles Jeux d’extérieurs (molky, pétanque…) Lessay a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche