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Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay Aérodrome de lessay Lessay

Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay Aérodrome de lessay Lessay

Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay Aérodrome de lessay Lessay jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Aérodrome de lessay

Adresse : 30 route de l'aérodrome

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lessay

Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay

Aérodrome de lessay 30 route de l’aérodrome Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

L’aéroclub de Lessay ouvre ses portes à tous pour y découvrir ses activités, se renseigner, découvrir comment apprendre à piloter, faire un vol découverte et également découvrir la construction amateur d’un avion.   .

Aérodrome de lessay 30 route de l’aérodrome Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 15 29 47 74  aeroclub.lessay@gmail.com

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English : Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay

L’événement Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay Lessay a été mis à jour le 2026-04-29 par Côte Ouest Centre Manche

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