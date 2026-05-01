Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay Aérodrome de lessay Lessay
Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay Aérodrome de lessay Lessay jeudi 14 mai 2026.
Lessay
Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay
Aérodrome de lessay 30 route de l’aérodrome Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
L’aéroclub de Lessay ouvre ses portes à tous pour y découvrir ses activités, se renseigner, découvrir comment apprendre à piloter, faire un vol découverte et également découvrir la construction amateur d’un avion. .
Aérodrome de lessay 30 route de l’aérodrome Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 15 29 47 74 aeroclub.lessay@gmail.com
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English : Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay
L’événement Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay Lessay a été mis à jour le 2026-04-29 par Côte Ouest Centre Manche
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