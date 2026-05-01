Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay Aérodrome de lessay Lessay

Lessay

Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay

Aérodrome de lessay 30 route de l’aérodrome Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

L’aéroclub de Lessay ouvre ses portes à tous pour y découvrir ses activités, se renseigner, découvrir comment apprendre à piloter, faire un vol découverte et également découvrir la construction amateur d’un avion. .

Aérodrome de lessay 30 route de l’aérodrome Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 15 29 47 74 aeroclub.lessay@gmail.com

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English : Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay

L’événement Journée Portes Ouvertes aéroclub de Lessay Lessay a été mis à jour le 2026-04-29 par Côte Ouest Centre Manche