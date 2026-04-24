Club Dentelle Mediathèque de Lessay Lessay

Lessay

Club Dentelle

Mediathèque de Lessay 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:30:00

fin : 2026-06-09 16:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Animé par Laurence Carpentier, le club de dentelle aux fuseaux, se tiendra le mardi 09 juin à 14h30.

Pour débutants et confirmés. .

Mediathèque de Lessay 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club Dentelle

L’événement Club Dentelle Lessay a été mis à jour le 2026-04-20 par Côte Ouest Centre Manche