Club Dentelle Mediathèque de Lessay Lessay
Club Dentelle Mediathèque de Lessay Lessay mardi 9 juin 2026.
Lessay
Club Dentelle
Mediathèque de Lessay 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:30:00
fin : 2026-06-09 16:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Animé par Laurence Carpentier, le club de dentelle aux fuseaux, se tiendra le mardi 09 juin à 14h30.
Pour débutants et confirmés. .
Mediathèque de Lessay 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
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English : Club Dentelle
L’événement Club Dentelle Lessay a été mis à jour le 2026-04-20 par Côte Ouest Centre Manche
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