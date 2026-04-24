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Club Dentelle Mediathèque de Lessay Lessay

Club Dentelle Mediathèque de Lessay Lessay

Club Dentelle Mediathèque de Lessay Lessay mardi 9 juin 2026.

Lieu : Mediathèque de Lessay

Adresse : 3 rue d'Ennigerloh

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Lessay

Club Dentelle

Mediathèque de Lessay 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:30:00
fin : 2026-06-09 16:30:00

Date(s) :
2026-06-09

Animé par Laurence Carpentier, le club de dentelle aux fuseaux, se tiendra le mardi 09 juin à 14h30.
Pour débutants et confirmés.   .

Mediathèque de Lessay 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32  mediatheque@lessay.fr

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English : Club Dentelle

L’événement Club Dentelle Lessay a été mis à jour le 2026-04-20 par Côte Ouest Centre Manche

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