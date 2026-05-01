Animation familles J’apprends le consentement Lessay
Animation familles J’apprends le consentement Lessay mercredi 20 mai 2026.
Lessay
Animation familles J’apprends le consentement
Pôle Petite Enfance Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Savoir exprimer ses limites et respecter celles des autres, n’est pas toujours facile, même parfois pour des adultes ! Autant l’apprendre le plus tôt possible ! .
Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation familles J’apprends le consentement
L’événement Animation familles J’apprends le consentement Lessay a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Lessay (Manche)
- Le Jazz s’invite à Lessay Lessay Lessay 16 mai 2026
- Pierres en Lumières Exposition de peintres locaux Rue Paul Jeanson Lessay 29 mai 2026
- Pierres en Lumières Concert du duo Top of the Pops Lessay 29 mai 2026
- Les incroyables aventures de Ted Médiathèque de Lessay Lessay 30 mai 2026
- Pierres en Lumières Concert de l’ University Choir of Bethel et le Boston Eastern Heritage Chorus Lessay 31 mai 2026