Lessay

Animation familles J’apprends le consentement

Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Savoir exprimer ses limites et respecter celles des autres, n’est pas toujours facile, même parfois pour des adultes ! Autant l’apprendre le plus tôt possible ! .

Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Animation familles J’apprends le consentement

L’événement Animation familles J’apprends le consentement Lessay a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche