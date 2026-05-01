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Animation familles J’apprends le consentement Lessay

Animation familles J’apprends le consentement Lessay

Animation familles J’apprends le consentement Lessay mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Pôle Petite Enfance

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lessay

Animation familles J’apprends le consentement

Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Savoir exprimer ses limites et respecter celles des autres, n’est pas toujours facile, même parfois pour des adultes ! Autant l’apprendre le plus tôt possible !   .

Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Animation familles J’apprends le consentement

L’événement Animation familles J’apprends le consentement Lessay a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche

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