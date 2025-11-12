Atelier adultes Sélestat
samedi 10 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Atelier adultes
1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-11-21
Atelier thématique pour adultes, à partir de 16 ans
Là où les souvenirs se logent
Au sein de l’exposition, les œuvres des débuts de la collection du FRAC Alsace peuvent provoquer une certaine nostalgie celle de revoir, de ressentir, de redécouvrir. Plongez-vous dans un son, une odeur, un lieu afin d’en faire émerger un souvenir. Et donnez-lui une nouvelle forme à travers l’écriture et l’illustration. A partir de 16 ans
Date 10 octobre
Le laboratoire des images
Venez prendre part au laboratoire des images et laissez-vous surprendre par le pouvoir de la lumière ! Découvrez la technique fascinante du photogramme qui cache autant qu’elle révèle…A partir de 16 ans
Date 21 novembre 0 .
1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org
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English :
Themed workshop for adults, ages 16 and up
L’événement Atelier adultes Sélestat a été mis à jour le 2026-07-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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