Informations pratiques

Sélestat

Atelier adultes

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-11-21

Atelier thématique pour adultes, à partir de 16 ans

Là où les souvenirs se logent

Au sein de l’exposition, les œuvres des débuts de la collection du FRAC Alsace peuvent provoquer une certaine nostalgie celle de revoir, de ressentir, de redécouvrir. Plongez-vous dans un son, une odeur, un lieu afin d’en faire émerger un souvenir. Et donnez-lui une nouvelle forme à travers l’écriture et l’illustration. A partir de 16 ans

Date 10 octobre

Le laboratoire des images

Venez prendre part au laboratoire des images et laissez-vous surprendre par le pouvoir de la lumière ! Découvrez la technique fascinante du photogramme qui cache autant qu’elle révèle…A partir de 16 ans

Date 21 novembre 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org

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English :

Themed workshop for adults, ages 16 and up

L’événement Atelier adultes Sélestat a été mis à jour le 2026-07-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme