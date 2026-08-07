Atelier album jeunesse et dédicace de Manon Beaumont Pont-l’Abbé
vendredi 7 août 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Atelier album jeunesse et dédicace de Manon Beaumont
Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Participez à un atelier créatif autour de l’album en présence de l’illustratrice Manon Beaumont.
Manon Beaumont sera également présente pour une rencontre dédicace.
Gratuit.
Pour enfant .
Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 08 88
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English :
L’événement Atelier album jeunesse et dédicace de Manon Beaumont Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Destination Pays Bigouden
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