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AGENDA · Pont-l'Abbé

Atelier album jeunesse et dédicace de Manon Beaumont Pont-l’Abbé

vendredi 7 août 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Route de Saint-Jean-Trolimon
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Atelier album jeunesse et dédicace de Manon Beaumont

Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Participez à un atelier créatif autour de l’album en présence de l’illustratrice Manon Beaumont.
Manon Beaumont sera également présente pour une rencontre dédicace.
Gratuit.
Pour enfant   .

Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 08 88 

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English :

L’événement Atelier album jeunesse et dédicace de Manon Beaumont Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Destination Pays Bigouden

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