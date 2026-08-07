Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Atelier album jeunesse et dédicace de Manon Beaumont

Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Participez à un atelier créatif autour de l’album en présence de l’illustratrice Manon Beaumont.

Manon Beaumont sera également présente pour une rencontre dédicace.

Gratuit.

Pour enfant .

Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 08 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier album jeunesse et dédicace de Manon Beaumont Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Destination Pays Bigouden