Rivière en fête Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé

Rivière en fête

Quai Saint-Laurent Bois Saint Laurent Pont-l'Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

LA RIVIERE EN FETE 2026

ACCES GRATUIT

Petite restauration, buvette , souper marin et animations des deux côtés des quais jeux pour enfants, expo, activités nautique, vieux gréement, etc. pleins d’animations pour s’amuser et découvrir. Programme complet à venir. .

+33 6 75 36 49 62

English : Rivière en fête

