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AGENDA · Pont-l'Abbé

Dédicace de Dylan Heskin Pont-l’Abbé

samedi 8 août 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
42 Place de la République
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Dédicace de Dylan Heskin

42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

La nuit des taille-crayons
Ingénieur de formation, Dylan Heskin signe son deuxième livre de science-fiction qui regroupe 12 nouvelles sur des sujets contemporains tels que l’individualisme et notre usage abusif des nouvelles technologies.   .

42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95 

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English :

L’événement Dédicace de Dylan Heskin Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Destination Pays Bigouden

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