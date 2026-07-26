Dédicace de Dylan Heskin Pont-l’Abbé
samedi 8 août 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Dédicace de Dylan Heskin
42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La nuit des taille-crayons
Ingénieur de formation, Dylan Heskin signe son deuxième livre de science-fiction qui regroupe 12 nouvelles sur des sujets contemporains tels que l’individualisme et notre usage abusif des nouvelles technologies. .
42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95
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English :
L’événement Dédicace de Dylan Heskin Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Destination Pays Bigouden
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