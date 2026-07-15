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AGENDA · Pont-l'Abbé

Les rendez-vous nature L’heure ailée, observation des oiseaux de la vasière Pont-l’Abbé

vendredi 31 juillet 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Chemin de Rosquerno
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Les rendez-vous nature L’heure ailée, observation des oiseaux de la vasière

Chemin de Rosquerno Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-31

Venez passer une belle heure concsacrée à nos amis à plumes.

Cette sortie nature sur les bords de l’estuaire de la rivière de Pont-l’Abbé vous permettra d’observer les oiseaux de la vasière.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.
Les chiens ne sont pas autorisés pendant les balades nature.

Inscription préalable indispensable par téléphone.   .

Chemin de Rosquerno Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99 

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English :

L’événement Les rendez-vous nature L’heure ailée, observation des oiseaux de la vasière Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden

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