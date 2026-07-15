Les rendez-vous nature L’heure ailée, observation des oiseaux de la vasière Pont-l’Abbé
vendredi 31 juillet 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Les rendez-vous nature L’heure ailée, observation des oiseaux de la vasière
Chemin de Rosquerno Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-31
Venez passer une belle heure concsacrée à nos amis à plumes.
Cette sortie nature sur les bords de l’estuaire de la rivière de Pont-l’Abbé vous permettra d’observer les oiseaux de la vasière.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.
Les chiens ne sont pas autorisés pendant les balades nature.
Inscription préalable indispensable par téléphone. .
Chemin de Rosquerno Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
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English :
L’événement Les rendez-vous nature L’heure ailée, observation des oiseaux de la vasière Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden
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