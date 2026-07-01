Exposition 3M SÉRIGRAPHIE TROIS PERSPECTIVES  Pont-l’Abbé

Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Exposition 3M SÉRIGRAPHIE TROIS PERSPECTIVES

15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-16

Cette exposition réunit trois artistes animées par une même passion pour la sérigraphie, chacune développant toutefois un langage artistique qui lui est propre. Le fil conducteur de cette présentation repose sur la conviction que la sérigraphie n’est pas seulement une technique de reproduction de l’image, mais un médium artistique autonome permettant d’explorer la matière de l’œuvre, la couleur, la structure ainsi que les relations entre le procédé technique et l’intuition créatrice.

L’exposition présente un large éventail des possibilités offertes par la sérigraphie contemporaine, depuis les procédés traditionnels de la gravure jusqu’aux expérimentations utilisant des technologies originales, des compositions multicouches et des matériaux non conventionnels. Elle met en lumière le dialogue entre la tradition de l’estampe et les recherches formelles et technologiques actuelles.

Agata Stępień concentre son travail sur les relations entre la géométrie, la couleur et la trame d’impression. Ses compositions se construisent par la superposition successive de formes géométriques, créant des images rythmées et spatiales. Une place essentielle est accordée à ses recherches sur les pigments réactifs ainsi qu’au développement de méthodes originales d’impression sérigraphique. Son processus de création devient ainsi un véritable processus de recherche, où la maîtrise technique se conjugue avec l’expérimentation et l’ouverture à l’imprévu.

Irena Zieniewicz utilise la sérigraphie comme un moyen d’analyser les réalités sociales contemporaines. Les séries No-go Zones et Modern Fortification abordent les questions de sécurité, des conflits et des transformations de l’espace urbain. À partir de photographies documentaires, l’artiste construit des compositions graphiques synthétiques dont les couleurs vives et le langage visuel propre à la sérigraphie renforcent la réflexion sur les tensions sociales, le sentiment d’insécurité et l’évolution du paysage urbain contemporain.

Anna Radecka considère la sérigraphie comme un espace d’expérimentation formelle et technologique. En associant différents moyens d’expression, elle construit des narrations visuelles personnelles où la couleur, la texture et le signe deviennent les éléments fondamentaux de la composition. Son œuvre révèle la capacité de la sérigraphie à dépasser les limites traditionnelles de l’estampe contemporaine.

La confrontation des œuvres de ces trois artistes met en évidence la richesse et la diversité de la sérigraphie contemporaine. À partir d’une même technique, chacune développe un langage plastique singulier et une réflexion artistique personnelle.

Le projet comprend également des ateliers permettant aux participants de découvrir le processus de création d’une estampe en sérigraphie ainsi que les aspects pratiques de cette technique. L’exposition et les activités pédagogiques constituent ainsi un espace de rencontre et de dialogue entre les artistes et le public, tout en valorisant la sérigraphie comme une discipline artistique contemporaine en constante évolution.

Vernissage participatif comdab le mercredi 15 juillet à 18h00 .

15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 62 69 24 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition 3M SÉRIGRAPHIE TROIS PERSPECTIVES Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Pays Bigouden