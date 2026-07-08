Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Randonnée Circuit au bord de la rivière de Pont l’Abbé

Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Randonnée de 8 km ouverte à tous, animée par les bénévoles de l’association War’ Maez Rando, club affilié Fédération Française de Randonnée.

Afin de respecter l’intégrité du milieu naturel que vous traversez, il est primordial de fixer des embouts caoutchoutés sur les pointes de vos bâtons. En effet, le passage répété de promeneurs avec des bâtons de marche non protégés peut, à moyen terme, avoir des conséquences irréversibles comme le décapage des sols et de la végétation, le ravinement et l’élargissement de l’emprise du sentier. .

Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 74 56 20 24

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English :

L’événement Randonnée Circuit au bord de la rivière de Pont l’Abbé Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden