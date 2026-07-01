Soirée Bretonne Bagad Cap Caval / Cercle celtique Ar Vro Vigouden Straed Pont-l’Abbé
jeudi 30 juillet 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Soirée Bretonne Bagad Cap Caval / Cercle celtique Ar Vro Vigouden Straed
Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Soirée Bretonne, avec la répétition publique du Bagad Cap Caval, des initiations à la danse et présentation de costume du Cercle Ar Vro Vigoudenn de Pont-L’Abbé, et un festnoz pour finir avec le jeune groupe Straed qui saura vous faire danser jusque tard dans la soirée, au son d’une musique traditionnelle qui groove, mélange unique et moderne d’un son puissant de biniou, bombarde et tambour accompagnés d’une guitare et un saxophone. .
Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Soirée Bretonne Bagad Cap Caval / Cercle celtique Ar Vro Vigouden Straed Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-17 par OT29
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