Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Soirée Bretonne Bagad Cap Caval / Cercle celtique Ar Vro Vigouden Straed

Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Soirée Bretonne, avec la répétition publique du Bagad Cap Caval, des initiations à la danse et présentation de costume du Cercle Ar Vro Vigoudenn de Pont-L’Abbé, et un festnoz pour finir avec le jeune groupe Straed qui saura vous faire danser jusque tard dans la soirée, au son d’une musique traditionnelle qui groove, mélange unique et moderne d’un son puissant de biniou, bombarde et tambour accompagnés d’une guitare et un saxophone. .

Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Soirée Bretonne Bagad Cap Caval / Cercle celtique Ar Vro Vigouden Straed Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-17 par OT29