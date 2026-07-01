Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Concert En passant Reprises de J.J. Goldman

Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Soirée chanson avec le collectif En Passant , un Spectacle Goldman pas comme les autres retraçant la grande période Pop Rock des années 80-90 ou l’artiste n’hésitait pas à casser les codes de la chanson dite Variété . Encore un matin, Envole-moi, Quand la musique est bonne, Compte pas sur moi… Avec plusieurs centaines de concerts à son actif le groupe En Passant vous propose deux heures de show époustouflant pendant lesquelles vous vibrerez au Son Goldman.

Première partie assurée par le groupe LATIDOS, ambiance latino garantie ! .

Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert En passant Reprises de J.J. Goldman Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-17 par OT29