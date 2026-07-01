Concert En passant Reprises de J.J. Goldman Pont-l’Abbé
jeudi 23 juillet 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Concert En passant Reprises de J.J. Goldman
Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Soirée chanson avec le collectif En Passant , un Spectacle Goldman pas comme les autres retraçant la grande période Pop Rock des années 80-90 ou l’artiste n’hésitait pas à casser les codes de la chanson dite Variété . Encore un matin, Envole-moi, Quand la musique est bonne, Compte pas sur moi… Avec plusieurs centaines de concerts à son actif le groupe En Passant vous propose deux heures de show époustouflant pendant lesquelles vous vibrerez au Son Goldman.
Première partie assurée par le groupe LATIDOS, ambiance latino garantie ! .
Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert En passant Reprises de J.J. Goldman Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-17 par OT29
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