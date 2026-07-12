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AGENDA · Pont-l'Abbé

Marché du Clos de Trevannec Summer Party Pont-l’Abbé

jeudi 23 juillet 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
Chemin de Trevannec
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Marché du Clos de Trevannec Summer Party

Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Foodtrucks et créateurs.
Ambiance guinguette dans le jardin pizzas et cuisine maison.
Gratuit
Organisé par le clos de Trévannec   .

Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85 

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English :

L’événement Marché du Clos de Trevannec Summer Party Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Destination Pays Bigouden

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