Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Marché du Clos de Trevannec Summer Party

Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Foodtrucks et créateurs.

Ambiance guinguette dans le jardin pizzas et cuisine maison.

Gratuit

Organisé par le clos de Trévannec .

Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85

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English :

L’événement Marché du Clos de Trevannec Summer Party Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Destination Pays Bigouden