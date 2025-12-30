Festival des Brodeuses Défilé Rue du General de Gaulle Pont-l’Abbé
Passez un dimanche inoubliable en assistant à de nombreux évènements dont la Grande parade comptant la participation des cercles celtiques, bagadoù qui déambuleront dans les rues du Général de Gaulle , Rue du château et le long des quais pour se rendre vers le Théâtre de Verdure .
Rue du General de Gaulle Déambulation Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
