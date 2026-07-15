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AGENDA · Pont-l'Abbé

Dédicace de Anne-Sophie Cloarec Pont-l’Abbé

vendredi 24 juillet 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
42 Place de la République
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Dédicace de Anne-Sophie Cloarec

42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Premier tome d’une nouvelle série ancrée en Bretagne, qui met en scène Ariane Caradec, une journaliste au caractère bien trempé. La disparition de candidates au concours de Miss Bretagne l’engage dans une enquête policière où les femmes jouent leur rôle à tous les niveaux !   .

42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95 

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English :

L’événement Dédicace de Anne-Sophie Cloarec Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Destination Pays Bigouden

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