Dédicace de Anne-Sophie Cloarec Pont-l’Abbé
vendredi 24 juillet 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Dédicace de Anne-Sophie Cloarec
42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Premier tome d’une nouvelle série ancrée en Bretagne, qui met en scène Ariane Caradec, une journaliste au caractère bien trempé. La disparition de candidates au concours de Miss Bretagne l’engage dans une enquête policière où les femmes jouent leur rôle à tous les niveaux ! .
42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95
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English :
L’événement Dédicace de Anne-Sophie Cloarec Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Destination Pays Bigouden
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