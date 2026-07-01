Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Dédicace de Pierre-Alexandre Coïc

42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Pierre-Alexandre Coïc, photographe présente son premier ouvrage une série d’images des marins et des objets, traces du travail des pêcheurs du Guilvinec en hiver. En noir et blanc, ces instantanés saisissent des moments et racontent des histoires. Découvrez Latence, un hiver sur le quai du Guilvinec . .

42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95

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English :

L’événement Dédicace de Pierre-Alexandre Coïc Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Destination Pays Bigouden