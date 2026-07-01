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AGENDA · Pont-l'Abbé

Dédicace de Pierre-Alexandre Coïc Pont-l’Abbé

jeudi 16 juillet 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
42 Place de la République
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Dédicace de Pierre-Alexandre Coïc

42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Pierre-Alexandre Coïc, photographe présente son premier ouvrage une série d’images des marins et des objets, traces du travail des pêcheurs du Guilvinec en hiver. En noir et blanc, ces instantanés saisissent des moments et racontent des histoires. Découvrez Latence, un hiver sur le quai du Guilvinec .   .

42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95 

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English :

L’événement Dédicace de Pierre-Alexandre Coïc Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Destination Pays Bigouden

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