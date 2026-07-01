Dédicace de Pierre-Alexandre Coïc Pont-l’Abbé
jeudi 16 juillet 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Dédicace de Pierre-Alexandre Coïc
42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Pierre-Alexandre Coïc, photographe présente son premier ouvrage une série d’images des marins et des objets, traces du travail des pêcheurs du Guilvinec en hiver. En noir et blanc, ces instantanés saisissent des moments et racontent des histoires. Découvrez Latence, un hiver sur le quai du Guilvinec . .
42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95
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English :
L’événement Dédicace de Pierre-Alexandre Coïc Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Destination Pays Bigouden
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