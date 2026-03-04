Les vendredis musicaux de l’été Orgue et violon Place des Carmes Pont-l’Abbé
Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert Orgue et violon Blandine PICCININI organiste titulaire à la Croix-Daurade de Toulouse et Elisabeth ISNARD professeur de violon à Toulouse.
Libre participation
Organisé par les Amis de l’orgue .
Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 47 11 59
English : Les vendredis musicaux de l’été Orgue et violon
