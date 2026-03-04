Les vendredis musicaux de l’été Orgue et violon Place des Carmes Pont-l’Abbé

Les vendredis musicaux de l’été Orgue et violon

Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24

2026-07-24

Concert Orgue et violon Blandine PICCININI organiste titulaire à la Croix-Daurade de Toulouse et Elisabeth ISNARD professeur de violon à Toulouse.

Libre participation

Organisé par les Amis de l’orgue .

Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 47 11 59

