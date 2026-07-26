Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Dédicace de Jean-Paul Ollivier

42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La grande boucle de mes souvenirs J’ai oublié de vous dire…

Jean-Paul Ollivier est journaliste sportif à France Télévision. Dans son nouveau livre, il revient sur ses souvenirs du Tour de France. .

42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95

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English :

L’événement Dédicace de Jean-Paul Ollivier Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Destination Pays Bigouden