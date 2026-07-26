AGENDA · Pont-l'Abbé
Dédicace de Jean-Paul Ollivier Pont-l’Abbé
samedi 1 août 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Dédicace de Jean-Paul Ollivier
42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
La grande boucle de mes souvenirs J’ai oublié de vous dire…
Jean-Paul Ollivier est journaliste sportif à France Télévision. Dans son nouveau livre, il revient sur ses souvenirs du Tour de France. .
42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95
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English :
L’événement Dédicace de Jean-Paul Ollivier Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Destination Pays Bigouden
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