Atelier Alim’s Aire-sur-l’Adour
Atelier Alim’s Aire-sur-l’Adour jeudi 18 juin 2026.
Aire-sur-l’Adour
Atelier Alim’s
Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 09:30:00
fin : 2026-06-18 11:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Atelier Alim’s 3 ateliers sur l’alimentation pour l’enfant
Atelier 1 L’alimentation du petit enfant Impact de rallmentabon sur 10 santé. Favoriser une alimentent-, de qualité en limitant l’exposition des substances indésirables.
Jeudi 18 juin de 9h30 à 11h30
Au sein de la Maison des Familles (gratuit sur inscription), 4 rue René Méricam AIRE SUR L’ADOUR .
Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
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English : Atelier Alim’s
L’événement Atelier Alim’s Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Aire Eugénie
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