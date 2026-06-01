Aire-sur-l’Adour

Atelier Alim’s

Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 09:30:00

fin : 2026-06-18 11:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Atelier Alim’s 3 ateliers sur l’alimentation pour l’enfant

Atelier 1 L’alimentation du petit enfant Impact de rallmentabon sur 10 santé. Favoriser une alimentent-, de qualité en limitant l’exposition des substances indésirables.

Jeudi 18 juin de 9h30 à 11h30

Au sein de la Maison des Familles (gratuit sur inscription), 4 rue René Méricam AIRE SUR L’ADOUR .

Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68

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English : Atelier Alim’s

L’événement Atelier Alim’s Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Aire Eugénie