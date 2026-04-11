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Atelier alim’s Au Petit Nid Mont-de-Marsan

Atelier alim’s Au Petit Nid Mont-de-Marsan

Atelier alim’s Au Petit Nid Mont-de-Marsan mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Au Petit Nid

Adresse : 1, rue Saint François

Ville : 40000 Mont-de-Marsan

Département : Landes

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mont-de-Marsan

Atelier alim’s

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :
2026-04-22 2026-06-17 2026-06-24

PIEN MANGER ET LIMITER SON [){POSITION AU){ SUPSTANCES INDESIRAPLES DANS L’ALIMENTATION ET LES CONTENANTS
> Mercredi 22 Avril de 10h à 12h L’alimentation du jeune enfant
> Mercredi 17 juin 10h à 12h Les bons gestes pour cuisiner et conserver
> Mercredi 24 juin 9h30 à 12h30 Faire ses courses et cuisiner un jeu d’enfant ! Réalisation d’une préparation culinaire avec les enfants   .

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06  aupetitnid@outlook.fr

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English : Atelier alim’s

L’événement Atelier alim’s Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Mont-de-Marsan

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