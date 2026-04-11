Atelier alim’s Au Petit Nid Mont-de-Marsan
Atelier alim’s Au Petit Nid Mont-de-Marsan mercredi 22 avril 2026.
Mont-de-Marsan
Atelier alim’s
Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-06-17 2026-06-24
PIEN MANGER ET LIMITER SON [){POSITION AU){ SUPSTANCES INDESIRAPLES DANS L’ALIMENTATION ET LES CONTENANTS
> Mercredi 22 Avril de 10h à 12h L’alimentation du jeune enfant
> Mercredi 17 juin 10h à 12h Les bons gestes pour cuisiner et conserver
> Mercredi 24 juin 9h30 à 12h30 Faire ses courses et cuisiner un jeu d’enfant ! Réalisation d’une préparation culinaire avec les enfants .
Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr
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English : Atelier alim’s
L’événement Atelier alim’s Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Mont-de-Marsan
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