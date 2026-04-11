Atelier alim’s Au Petit Nid Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Atelier alim’s

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-06-17 2026-06-24

PIEN MANGER ET LIMITER SON [){POSITION AU){ SUPSTANCES INDESIRAPLES DANS L’ALIMENTATION ET LES CONTENANTS

> Mercredi 22 Avril de 10h à 12h L’alimentation du jeune enfant

> Mercredi 17 juin 10h à 12h Les bons gestes pour cuisiner et conserver

> Mercredi 24 juin 9h30 à 12h30 Faire ses courses et cuisiner un jeu d’enfant ! Réalisation d’une préparation culinaire avec les enfants .

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr

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English : Atelier alim’s

L’événement Atelier alim’s Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Mont-de-Marsan