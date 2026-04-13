JOLI MOIS DE L’EUROPE, CFA des Landes 170 chemin Gustave Eiffel 40000 MONT DE MARSAN, Mont-de-Marsan
JOLI MOIS DE L’EUROPE, CFA des Landes 170 chemin Gustave Eiffel 40000 MONT DE MARSAN, Mont-de-Marsan lundi 4 mai 2026.
JOLI MOIS DE L’EUROPE 4 – 21 mai CFA des Landes 170 chemin Gustave Eiffel 40000 MONT DE MARSAN Landes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T09:00:00+02:00 – 2026-05-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:30:00+02:00
À l’occasion du Mois de l’Europe, un événement ouvert à tous les apprentis au CFA, mêlant découverte et échanges autour de la mobilité européenne. Au programme : une exposition d’informations, une exposition photo, des témoignages de participants ayant vécu une expérience à l’étranger, une projection vidéo de l’échange franco-allemand ainsi qu’un concours pour remporter des goodies. Un moment convivial pour s’informer, s’inspirer et célébrer l’Europe autrement
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Dans le cadre du Mois de l’Europe, découvrez une exposition, une expo photo, des témoignages de mobilités européennes et participez à un concours pour gagner des goodies ✨ exposition concours
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