JOLI MOIS DE L’EUROPE, CFA des Landes 170 chemin Gustave Eiffel 40000 MONT DE MARSAN, Mont-de-Marsan

JOLI MOIS DE L’EUROPE 4 – 21 mai CFA des Landes 170 chemin Gustave Eiffel 40000 MONT DE MARSAN Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T09:00:00+02:00 – 2026-05-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:30:00+02:00

À l’occasion du Mois de l’Europe, un événement ouvert à tous les apprentis au CFA, mêlant découverte et échanges autour de la mobilité européenne. Au programme : une exposition d’informations, une exposition photo, des témoignages de participants ayant vécu une expérience à l’étranger, une projection vidéo de l’échange franco-allemand ainsi qu’un concours pour remporter des goodies. Un moment convivial pour s’informer, s’inspirer et célébrer l’Europe autrement

CFA des Landes 170 chemin Gustave Eiffel 40000 MONT DE MARSAN 170 CHEMIN GUSTAVE EIFFEL 40000 MONT DE MARSAN Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre du Mois de l’Europe, découvrez une exposition, une expo photo, des témoignages de mobilités européennes et participez à un concours pour gagner des goodies ✨ exposition concours