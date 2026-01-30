Echange autour de Led Zeppelin CafeMusic Mont-de-Marsan

Echange autour de Led Zeppelin

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Francis Lacoste est un passionné, après The Rolling Stones et les Beatles, il revient avec Led Zeppelin.

Avide de partager son savoir, il vous propose une animation inédite en partenariat avec le SAPAL (Service d’Animation, de Prévention et d’Accompagnement des Landes).

Au programme, l’écoute collective de chansons iconiques, agrémentée d’une flopée d’histoires passionnantes. .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Echange autour de Led Zeppelin

L’événement Echange autour de Led Zeppelin Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Mont-de-Marsan