Braderie de l’AFIM Salle Lamarque Cando Mont-de-Marsan
Braderie de l’AFIM Salle Lamarque Cando Mont-de-Marsan jeudi 23 avril 2026.
Mont-de-Marsan
Braderie de l’AFIM
Salle Lamarque Cando 5, allée Raymond-Farbos Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 09:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
L’association familiale AFIM, organise comme chaque année sa grande braderie familiale
Téléchargez le document ci-dessous pour les modalités .
Salle Lamarque Cando 5, allée Raymond-Farbos Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 68 88 74
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English : Braderie de l’AFIM
L’événement Braderie de l’AFIM Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan
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