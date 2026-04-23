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Braderie de l’AFIM Salle Lamarque Cando Mont-de-Marsan

Braderie de l’AFIM Salle Lamarque Cando Mont-de-Marsan

Braderie de l’AFIM Salle Lamarque Cando Mont-de-Marsan jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Salle Lamarque Cando

Adresse : 5, allée Raymond-Farbos

Ville : 40000 Mont-de-Marsan

Département : Landes

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mont-de-Marsan

Braderie de l’AFIM

Salle Lamarque Cando 5, allée Raymond-Farbos Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 09:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-23

L’association familiale AFIM, organise comme chaque année sa grande braderie familiale
Téléchargez le document ci-dessous pour les modalités   .

Salle Lamarque Cando 5, allée Raymond-Farbos Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 68 88 74 

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English : Braderie de l’AFIM

L’événement Braderie de l’AFIM Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan

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