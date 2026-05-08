Atelier Allô Allô Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux

Petit-Caux

Atelier Allô Allô

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Allô ? Allô ? Qui est à l’appareil ? Viens découvrir le téléphone au temps de tes grands-parents ! L’atelier est précédé d’une visite de l’exposition temporaire. .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairiepetitcaux.fr

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English : Atelier Allô Allô

L’événement Atelier Allô Allô Petit-Caux a été mis à jour le 2026-05-08 par Communauté de communes des Falaises du Talou