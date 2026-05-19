Marché des producteurs du Talou Ludi’marché Petit-Caux
Marché des producteurs du Talou Ludi’marché Petit-Caux vendredi 21 août 2026.
Petit-Caux
Marché des producteurs du Talou
Ludi’marché 36 Rue des Ligueurs Petit-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 20:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Ce vendredi 21 août de 17h à 20h, retrouvez les producteurs du Talou à Saint-Martin-en-Campagne (Petit-Caux) pour un rendez-vous gourmand à partager !
Venez rencontrer vos producteurs et créateurs.
Consommez des produits frais, locaux et de saison.
Soutenez l’économie de notre territoire.
Fruits, légumes, produits fermiers, objets de créateurs, spécialités locales… il y en aura pour tous les goûts !
Action organisée par la Communauté de communes Falaises du Talou et la Chambre d’agriculture de Normandie. .
Ludi’marché 36 Rue des Ligueurs Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie tourisme@falaisesdutalou.fr
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English : Marché des producteurs du Talou
L’événement Marché des producteurs du Talou Petit-Caux a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté de communes des Falaises du Talou
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