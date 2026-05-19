Marché des producteurs du Talou Ludi’marché Petit-Caux

Petit-Caux

Marché des producteurs du Talou

Ludi’marché 36 Rue des Ligueurs Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Ce vendredi 21 août de 17h à 20h, retrouvez les producteurs du Talou à Saint-Martin-en-Campagne (Petit-Caux) pour un rendez-vous gourmand à partager !

Venez rencontrer vos producteurs et créateurs.

Consommez des produits frais, locaux et de saison.

Soutenez l’économie de notre territoire.

Fruits, légumes, produits fermiers, objets de créateurs, spécialités locales… il y en aura pour tous les goûts !

Action organisée par la Communauté de communes Falaises du Talou et la Chambre d’agriculture de Normandie. .

Ludi’marché 36 Rue des Ligueurs Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie tourisme@falaisesdutalou.fr

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English : Marché des producteurs du Talou

L’événement Marché des producteurs du Talou Petit-Caux a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté de communes des Falaises du Talou