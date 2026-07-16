Atelier participatif : paysages du Petit-Caux – quel patrimoine pour demain ?, Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, Petit-Caux

Informations pratiques

Atelier participatif : paysages du Petit-Caux – quel patrimoine pour demain ? 19 et 20 septembre Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En continu sur les horaires du musée.

Face aux mutations contemporaines — climatiques, sociales, économiques, démographiques, écologiques et énergétiques — Quels lieux, paysages, souvenirs, usages ou ambiances font patrimoine pour nous ?

Dans cet atelier participatif – mené par Gabriel Camelot, paysagiste concepteur et doctorant en paysage – vous serez invité.es à créer une carte collective des paysages vécus du Petit-Caux.

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 rue de l’ancienne foire, Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Petit-Caux Petit-Caux 76370 Saint-Martin-en-Campagne Seine-Maritime Normandie 02 35 86 31 61 https://museehistoireviequotidienne.fr/ https://x.com/MHVQ76;https://www.facebook.com/MHVQmuseedHistoiredelaVieQuotidienne Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne est un musée de société qui présente l’évolution des objets qui ont fait partie du quotidien des Français de la fin du 19e siècle à la fin du 20e siècle. Accès parking. Par la route : sur la D925, entre Dieppe (à 12km) et Eu (à 20km). Par la gare routière de Dieppe : cars Nomad ligne 519, arrêt Saint-Martin-en-Campagne – Rond-point.

En continu sur les horaires du musée.

©GabrielCamelot