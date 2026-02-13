Atelier AN-T, ATELIER AN-T, Morne-à-l’Eau

Atelier AN-T 5 et 6 juin ATELIER AN-T Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

L’Éveil de la vue à l’Atelier AN-T

Bienvenue dans un sanctuaire où le temps s’efface devant la magie de l’instant. Le jardin de l’Atelier AN-T n’est pas qu’un paysage, c’est une immersion vibratoire au cœur de la mangrove.

Ici, vous vivez une expérience hors du temps :

Un voyage suspendu : Les pieds dans l’eau, laissez-vous transporter dans un univers où le murmure des racines rencontre la sérénité absolue.

Une déconnexion profonde : Un lieu de ressourcement où l’apaisement devient une évidence.

Le cycle de la création : Ne soyez pas simple spectateur. Écoutez ce que la terre et l’eau vous offrent, et transformez les trésors de la mangrove en œuvres uniques.

Venez ressentir, venez respirer, venez créer là où la nature se fait muse.

Atelier : 10 euros

ATELIER AN-T Vieux-Bourg 97111 Morne-à-l’eau Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe +590 690 34.39.78 [{« type »: « phone », « value »: « 0690343978 »}, {« type »: « email », « value »: « natart971@gmail.com »}] Atelier AN-T est un lieu ou la vibration de la terre se fait sentir et ressentir

Atelier AN-T lieu de vibration

©public