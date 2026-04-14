Le jardin Biomorne, biomorne, Morne-à-l’Eau

Le jardin Biomorne 5 et 6 juin biomorne Guadeloupe

20 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Biomorme, une exploitation ou tout pousse avec respect, patience et passion.

Cette exploitation familiale certifie une agriculture biologique, labilisée esprit parc national.

Celle-ci s’ouvre sur un jardin nourricier vivant entre biodiversité savoir-faire et gourmandise locale.

Au programme :

visite guidée 1h30

semence ancienne, dégustation de thé en fonction de vos récoltes

Atelier de lactofermentation,

Une expérience à vivre en solo, en famille ou entre amis-es.

biomorne 97111 Morne-à-l’eau 182 rue justinien Berthelot Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe +590 690.431.539 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.431.539 »}, {« type »: « email », « value »: « biomorne.gestion@gmail.com »}] Une exploitation remplie d’amour ou tout pousse avec passion, patience et respect

Biomorme, une exploitation ou tout pousse avec respect, patience et passion!

©biomorne