Le jardin Biomorne, biomorne, Morne-à-l’Eau
Le jardin Biomorne, biomorne, Morne-à-l’Eau vendredi 5 juin 2026.
Le jardin Biomorne 5 et 6 juin biomorne Guadeloupe
20 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Biomorme, une exploitation ou tout pousse avec respect, patience et passion.
Cette exploitation familiale certifie une agriculture biologique, labilisée esprit parc national.
Celle-ci s’ouvre sur un jardin nourricier vivant entre biodiversité savoir-faire et gourmandise locale.
Au programme :
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visite guidée 1h30
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semence ancienne, dégustation de thé en fonction de vos récoltes
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Atelier de lactofermentation,
Une expérience à vivre en solo, en famille ou entre amis-es.
biomorne 97111 Morne-à-l’eau 182 rue justinien Berthelot Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe +590 690.431.539 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.431.539 »}, {« type »: « email », « value »: « biomorne.gestion@gmail.com »}] Une exploitation remplie d’amour ou tout pousse avec passion, patience et respect
Biomorme, une exploitation ou tout pousse avec respect, patience et passion!
©biomorne
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