K’RUMIEL, MORNE-A-L’EAU, Morne-à-l’Eau

K’RUMIEL Samedi 6 juin, 08h00 MORNE-A-L’EAU Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Plongée au cœur du vivant avec Monsieur PORTECOP de K’RUMIEL

Laissez-vous tenter par une parenthèse enchantée sur le site de Babin. Monsieur PORTECOP de K’RUMIEL vous ouvre les portes de son univers apicole pour une balade botanique à la découverte des plantes mellifères. Entre nature préservée et savoir-faire ancestral, venez partager la passion des abeilles.

La rencontre se clôturera par une dégustation gourmande et une vente de miel pour emporter un peu de douceur avec vous.

MORNE-A-L’EAU VIEUX-BOURG MORNE-A-L’EAU 97111 Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe +590 690 654 847 [{« type »: « phone », « value »: « +590 690654847 »}, {« type »: « email », « value »: « yvesportec@gmail.com »}] Yves vous fera découvrir un parcours ou vous pourrez découvrir des Plantes Métallifères

Yves PORTECOP apiculteur engagé et passionné vous invite à découvrir les différentes plantes mellifères dans la zone de Babin

K’rumiel