ATELIER ANIMAUX FANTASTIQUES MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

ATELIER ANIMAUX FANTASTIQUES

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-31 2026-08-18

Griffons, dragons et autres créatures s’immiscent sur les objets des collections. Après leur découverte, inventez le vôtre !

Dès 6 ans

Réservation conseillée

Animation autour de l’exposition permanente 2 .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

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English :

Gryphons, dragons, and other creatures appear on the objects in the collections. After discovering them, create your own!

L’événement ATELIER ANIMAUX FANTASTIQUES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE