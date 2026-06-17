ATELIER PERSONNALISATION MUG OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

ATELIER PERSONNALISATION MUG

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Carine Rosello, vous propose de repartir avec un souvenir ou cadeau 100% personnalisé au travers d’un atelier au sein de l’Office de tourisme de Saint-Gaudens ! Venez nombreux !

Venez retrouver Carine Rosello pour 2h d’atelier personnalisation mug.

Choisissez votre mug et repartez avec ce dernier 100% personnalisé à votre goût, que ce soit pour offrir ou pour garder un souvenir de la Destination !

Amenez votre photo.

Atelier tout public. 12 .

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie info@destination-commingespyrenees.com

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English :

Carine Rosello invites you to take home a 100% personalized souvenir or gift by participating in a workshop at the Saint-Gaudens Tourist Office! We hope to see many of you there!

L’événement ATELIER PERSONNALISATION MUG Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE