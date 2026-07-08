LE BEL ÉTÉ STAGE ENFANTS CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

LE BEL ÉTÉ STAGE ENFANTS

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Pendant les vacances d’été, le centre d’art contemporain propose deux jours de stage autour de l’exposition Jours ouvrables de Laida Lertxundi. Une invitation à explorer les liens entre film et dessin, en lien avec l’univers sensible de l’artiste.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Jauge limitée, sur réservation.

Possibilité de prendre son pique-nique et de déjeuner sur place. 20 .

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com

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English :

During the %E9t%E9 vacation, the contemporary art center is offering a two-day workshop centered on Laida Lertxundi’s exhibition “Jours ouvrables.” It’s an invitation to explore the connections between film and drawing, in line with the artist’s sensitive worldview.

L’événement LE BEL ÉTÉ STAGE ENFANTS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE