PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES Saint-Gaudens
jeudi 30 juillet 2026 · OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE
OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES 2 Rue Adolphe Thiers Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20
De la ruche à la table venez rencontrer le miel de nos producteurs ! Pour accompagner cette pause gourmande sucrée, quoi de mieux que des confitures locales ! Le tout pour un bon petit-déjeuner !
On vous attend devant l’Office de Tourisme ! En cas de pluie, direction l’intérieur pour une dégustation bien au sec. .
OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES 2 Rue Adolphe Thiers Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61 info@destination-commingespyrenees.com
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English :
From the hive to the table: come discover honey from our local producers! And what better way to enjoy this sweet treat than with some local jams? Everything you need for a great breakfast!
L’événement PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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