Saint-Gaudens

NUIT FESTIVE FEU D’ARTIFICE

LAC DE SÈDE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble ce temps fort de l’été dans une ambiance chaleureuse et musicale.

Pour faire de cette soirée un moment encore plus festif, le public est invité à respecter le dress code, tous en bleu et blanc !

Restauration et buvette sur place. .

LAC DE SÈDE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 00

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English :

We hope to see many of you there so we can celebrate this summer highlight together in a warm and musical atmosphere.

L’événement NUIT FESTIVE FEU D’ARTIFICE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE