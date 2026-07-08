FIESTA NATIONALE CHEZ MIMI MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens
lundi 13 juillet 2026 · MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
FIESTA NATIONALE CHEZ MIMI
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-13
Trois jours festifs chez MiMi pour célébrer la fête nationale comme il se doit !
Venez célébrer la Fête Nationale chez MiMi, et pour plus de fun, ce n’est pas une soirée, mais trois soirées qui vous attendent !
Restauration sur place. .
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com
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English :
Three days of festivities at MiMi to celebrate the national holiday in style!
L’événement FIESTA NATIONALE CHEZ MIMI Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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