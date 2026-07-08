FIESTA NATIONALE CHEZ MIMI MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

FIESTA NATIONALE CHEZ MIMI

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-13

Trois jours festifs chez MiMi pour célébrer la fête nationale comme il se doit !

Venez célébrer la Fête Nationale chez MiMi, et pour plus de fun, ce n’est pas une soirée, mais trois soirées qui vous attendent !

Restauration sur place. .

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com

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English :

Three days of festivities at MiMi to celebrate the national holiday in style!

L’événement FIESTA NATIONALE CHEZ MIMI Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE