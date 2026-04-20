Atelier apéro Initiation à la peinture Restaurant l’APOSTrophe Hendaye
Atelier apéro Initiation à la peinture Restaurant l’APOSTrophe Hendaye jeudi 21 mai 2026.
Hendaye
Atelier apéro Initiation à la peinture
Restaurant l’APOSTrophe 11, rue de l’Eglise Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Caricature en direct .
Restaurant l’APOSTrophe 11, rue de l’Eglise Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier apéro Initiation à la peinture
L’événement Atelier apéro Initiation à la peinture Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
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