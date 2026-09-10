Atelier Apprenti enlumineur, Collégiale, Saint-Bonnet-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale · Saint-Bonnet-le-Château
Informations pratiques
Atelier Apprenti enlumineur 19 et 20 septembre Collégiale Loire
nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Devenez enlumineur le temps d’un atelier ! En famille ou entre amis, découvrez cet art médiéval et créez votre propre enluminure inspirée des manuscrits d’autrefois.
Collégiale Rue du cénacle 42380 Saint-Bonnet-Le-Château Saint-Bonnet-le-Château 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 77 09 04 Depuis le milieu du XVè siècle, la Collégiale domine St-Bonnet-le-Château. Bien plus qu’un simple édifice religieux, visitez ce témoin de la vie politique, architecturale et artistique du Forez au XVè siècle. pas de parking, prévoir 5 à 10 min pour monter
Devenez enlumineur le temps d’un atelier ! En famille ou entre amis, découvrez cet art médiéval et créez votre propre enluminure inspirée des manuscrits d’autrefois.
©Mairie de Saint Bonnet le Château
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