Atelier aquarelle agropastoralisme CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Atelier aquarelle agropastoralisme

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Animé par Catherine Albrech

Gratuit-dans la limite des places disponibles

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Hosted by Catherine Albrech

Free—subject to availability

L’événement Atelier aquarelle agropastoralisme Cauterets a été mis à jour le 2026-07-28 par OT de Cauterets|CDT65