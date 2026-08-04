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AGENDA · Cauterets

Atelier aquarelle agropastoralisme CAUTERETS Cauterets

mardi 4 août 2026 · CAUTERETS · Cauterets

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
CAUTERETS
Adresse
2 Esplanade des Œufs
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Atelier aquarelle agropastoralisme

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Animé par Catherine Albrech
Gratuit-dans la limite des places disponibles
  .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96 

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English :

Hosted by Catherine Albrech
Free—subject to availability

L’événement Atelier aquarelle agropastoralisme Cauterets a été mis à jour le 2026-07-28 par OT de Cauterets|CDT65

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