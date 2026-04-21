[SORTIE ACCOMPAGNEE] A la découverte des libellules Pont d’Esapagne Cauterets
[SORTIE ACCOMPAGNEE] A la découverte des libellules Pont d’Esapagne Cauterets mercredi 5 août 2026.
Cauterets
[SORTIE ACCOMPAGNEE] A la découverte des libellules
Pont d’Esapagne CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05 13:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Les libellules sont des insectes fascinants, parmi les plus anciens sur Terre, remontant à plus de 300 millions d’années. Elles se rencontrent dans une grande variété d’habitats aquatiques, allant des mares et étangs aux cours d’eau. Ces insectes sont de véritables sentinelles de la qualité de l’eau, leur présence ou absence reflétant la santé des écosystèmes aquatiques.
Lors de notre sortie accompagnée, animée par le garde-moniteur du Parc national des Pyrénées, vous partirez à la rencontre de ces insectes fascinants (observation, découverte du cycle de vie, base d’identification et identification de certaines espèces,..).
Rendez-vous au parking du Puntas (devant le bâtiment d’accueil) à 9h Parking payant 8€/journée
Sortie gratuite à la demi-journée : 9h-12h
Prévoir des chaussures de randonnées, eau,…
Inscription directement à la Maison du Parc national de Cauterets ou au 05 62 92 52 56
Places limitées
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Pont d’Esapagne CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
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English :
Dragonflies are fascinating insects, among the oldest on Earth, dating back over 300 million years. They can be found in a wide variety of aquatic habitats, from ponds to streams. These insects are veritable sentinels of water quality, their presence or absence reflecting the health of aquatic ecosystems.
During our guided outing, led by the Pyrenees National Park ranger-monitor, you will encounter these fascinating insects (observation, discovery of their life cycle, basic identification and identification of certain species, etc.).
Meet at the Puntas parking lot (in front of the reception building) at 9am Pay parking lot: 8?/day
Free half-day outing: 9h-12h
Bring hiking boots, water,…
Registration directly at the Maison du Parc national de Cauterets or on 05 62 92 52 56
Limited places
L’événement [SORTIE ACCOMPAGNEE] A la découverte des libellules Cauterets a été mis à jour le 2026-04-21 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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