Cauterets

[SORTIE ACCOMPAGNEE] A la découverte des libellules

Pont d’Esapagne CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-05 13:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Les libellules sont des insectes fascinants, parmi les plus anciens sur Terre, remontant à plus de 300 millions d’années. Elles se rencontrent dans une grande variété d’habitats aquatiques, allant des mares et étangs aux cours d’eau. Ces insectes sont de véritables sentinelles de la qualité de l’eau, leur présence ou absence reflétant la santé des écosystèmes aquatiques.

Lors de notre sortie accompagnée, animée par le garde-moniteur du Parc national des Pyrénées, vous partirez à la rencontre de ces insectes fascinants (observation, découverte du cycle de vie, base d’identification et identification de certaines espèces,..).

Rendez-vous au parking du Puntas (devant le bâtiment d’accueil) à 9h Parking payant 8€/journée

Sortie gratuite à la demi-journée : 9h-12h

Prévoir des chaussures de randonnées, eau,…

Inscription directement à la Maison du Parc national de Cauterets ou au 05 62 92 52 56

Places limitées

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Pont d’Esapagne CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Dragonflies are fascinating insects, among the oldest on Earth, dating back over 300 million years. They can be found in a wide variety of aquatic habitats, from ponds to streams. These insects are veritable sentinels of water quality, their presence or absence reflecting the health of aquatic ecosystems.

During our guided outing, led by the Pyrenees National Park ranger-monitor, you will encounter these fascinating insects (observation, discovery of their life cycle, basic identification and identification of certain species, etc.).

Meet at the Puntas parking lot (in front of the reception building) at 9am Pay parking lot: 8?/day

Free half-day outing: 9h-12h

Bring hiking boots, water,…

Registration directly at the Maison du Parc national de Cauterets or on 05 62 92 52 56

Limited places

L’événement [SORTIE ACCOMPAGNEE] A la découverte des libellules Cauterets a été mis à jour le 2026-04-21 par Parc National des Pyrénées|CDT65