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Lecture musicale La pêche en poésie CAUTERETS Cauterets

Lecture musicale La pêche en poésie CAUTERETS Cauterets vendredi 12 juin 2026.

Lieu : CAUTERETS

Adresse : 2 Esplanade des Œufs

Ville : 65110 Cauterets

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Cauterets

Lecture musicale La pêche en poésie

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Lecture musicale sur le thème de la pêche avec Claire Benoit, chanteuse et musicienne

Gratuit-dans la limite des places disponibles
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96 

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English :

Musical reading on the theme of fishing with singer and musician Claire Benoit

Free of charge subject to availability

L’événement Lecture musicale La pêche en poésie Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Cauterets|CDT65

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