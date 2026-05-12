Lecture musicale La pêche en poésie CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Lecture musicale La pêche en poésie

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Lecture musicale sur le thème de la pêche avec Claire Benoit, chanteuse et musicienne

Gratuit-dans la limite des places disponibles

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Musical reading on the theme of fishing with singer and musician Claire Benoit

Free of charge subject to availability

L’événement Lecture musicale La pêche en poésie Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Cauterets|CDT65