Lecture musicale La pêche en poésie CAUTERETS Cauterets
Lecture musicale La pêche en poésie CAUTERETS Cauterets vendredi 12 juin 2026.
Cauterets
Lecture musicale La pêche en poésie
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Lecture musicale sur le thème de la pêche avec Claire Benoit, chanteuse et musicienne
Gratuit-dans la limite des places disponibles
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Musical reading on the theme of fishing with singer and musician Claire Benoit
Free of charge subject to availability
L’événement Lecture musicale La pêche en poésie Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Cauterets|CDT65
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