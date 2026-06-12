Après-midi Instant Thermal CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Après-midi Instant Thermal

CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Après-midi Instant Thermal une parenthèse bien-être au coeur de l’eau thermale de 14h à 17h -Thermes de César.

Découvrez l’univers du thermalisme à travers 2 soins emblématiques des thermes de Cauterets (Bain hydromassant Piscine hydrojets) Tous les mercredis de juin Les thermes en fête Tarif 25€ (Tarif susceptible d’évoluer).

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CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 51 60

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English :

Instant Thermal afternoon a wellness interlude in the heart of thermal water 2pm to 5pm -Thermes de César.

Discover the world of thermalism through 2 emblematic Cauterets spa treatments: (Hydro-massage bath Hydro-jet pool) Every Wednesday in June Les thermes en fête Price 25? (Price subject to change).

L’événement Après-midi Instant Thermal Cauterets a été mis à jour le 2026-06-08 par OT de Cauterets|CDT65