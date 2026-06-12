Journée portes ouvertes aux Thermes de Cauterets CAUTERETS Cauterets
Journée portes ouvertes aux Thermes de Cauterets CAUTERETS Cauterets mardi 16 juin 2026.
Cauterets
Journée portes ouvertes aux Thermes de Cauterets
CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 15:00:00
fin : 2026-06-16 16:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Journée portes ouvertes Découvrez les Thermes de César. Tous les mardis de juin Les Thermes en fête.
Visite guidée et commentée.
Découvrez:
-L’histoire des Thermes de Cauterets.
-Le parcours de l’eau thermale.
-Les bienfaits du thermalisme.
-les savoir-faire des équipes.
-Les installations thermales.
Concours sur place: Gagnez une découverte thermale!
Tous les mardis de juin rendez-vous à l’accueil des thermes de César.
Ouvert à tous.
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CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 51 60
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English :
Open day Discover the Thermes de César. Every Tuesday in June Les Thermes en fête.
Guided and commented visit.
Find out more:
-The history of the Thermes de Cauterets.
-The path of thermal water.
-The benefits of thermalism.
-the expertise of our teams.
-The spa facilities.
On-site competition: Win a thermal discovery!
Every Tuesday in June meet at the César thermal baths reception desk.
Open to all.
L’événement Journée portes ouvertes aux Thermes de Cauterets Cauterets a été mis à jour le 2026-06-08 par OT de Cauterets|CDT65
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