Gambas & Mix CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Gambas & Mix

CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’association Cauterets Balles Club passe en mode été pour la Fête de la Musique avec une soirée qui sent bon les gambas grillées ! Venez profiter de “Gambas & Mix”, un événement convivial mêlant gastronomie, musique et sport face aux montagnes. Pour cette soirée exceptionnelle, le chef Julien Canton sera aux fourneaux et proposera un menu généreux autour de gambas grillées accompagnées de piperade maison et de pommes grenaille. Côté musique, DJ NR prendra les commandes des platines avec un mix festif à l’ambiance pyrénéenne. Et parce qu’au Cauterets Balles Club on aime mélanger les plaisirs, les terrains de Tennis et de Padel seront exceptionnellement en accès libre de 19h à 23h. Que vous soyez joueur confirmé, amateur du dimanche ou simplement curieux de taper quelques balles entre deux morceaux, tout le monde est le bienvenu. Contact: clubballes@gmail.com. Réservations et tarifs https://www.cauterets.club/gambas-mix/ Club House, Théâtre de la nature. Avenue Domer.

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CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie clubballes@gmail.com

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English :

The Cauterets Balles Club association goes into summer mode for the Fête de la Musique with an evening that smells of grilled gambas! Come and enjoy ?Gambas & Mix?, a convivial event combining gastronomy, music and sport in the mountains. For this exceptional evening, chef Julien Canton will be cooking up a generous menu of grilled gambas accompanied by homemade piperade and pommes grenaille. As for the music, DJ NR will be at the decks with a festive mix with a Pyrenean ambience. And because the Cauterets Balles Club likes to mix it up, the Tennis and Padel courts will be open to all from 7pm to 11pm. Whether you’re an experienced player, a Sunday hobbyist or simply curious to hit a few balls between two songs, everyone is welcome. Contact: clubballes@gmail.com. Reservations and rates https://www.cauterets.club/gambas-mix/ Club House, Théâtre de la nature. Avenue Domer.

L’événement Gambas & Mix Cauterets a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Cauterets|CDT65